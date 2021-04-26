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Когда родители отчаялись, пес подсказал, как спасти малыша - забавное видео

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Youtube / jenled315
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210426/25355955/malicik-zastryal-v-zabore-roditeli-pes-pomoschi-video-youtube.html

Когда родители бессильны, на помощь попавшему в неприятную ситуацию малышу приходят домашние любимцы - смотрите видео.

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Youtube / ViralHog
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Этот ролик стал очень популярным в Сети, его посмотрели уже почти 15 миллионов раз.

Судя по всему, во время игры мальчик случайно просунул голову между прутьями забора, а выбраться обратно уже не смог. Самое интересное, что отцу не удалось помочь сыну, как он ни старался - то прижимал уши как можно ближе, то пытался растянуть прутья, но безуспешно.

Все это время находившийся поблизости пес хотел подсказать, что нужно делать, чтобы вызволить малыша. Сначала он просто касался ребенка лапой, а когда сел сзади, все, наконец, поняли, как мальчик сможет выбраться. Смотрите на видео, чем закончилась эта история.

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