Видео: чудеса эволюции – обезьяна обыгрывает мужчину в пинг-понг

Посмотрев этот видеоролик, просто поражаешься, насколько прав был в свое время автор теории эволюции Чарльз Дарвин.

Настольный теннис или, как его еще называют, пинг-понг, прочно вошел в жизнь всех тех, кто родился еще в Советском Союзе. Теннисные столы тогда стояли везде - в школах, на предприятиях, в лагерях летнего отдыха и санаториях, во дворах многоэтажных домов. Любой мальчишка, у которого была ракетка мог с легкостью обыграть взрослого мужчину, показав чуть ли не олимпийское мастерство владения этим видом спорта.

И сегодня пинг-понг в быту весьма популярен. Во многих "моллах" и развлекательных центрах есть целые секции, где за сравнительно небольшую плату, можно размять мышцы, потренировать ловкость и реакцию, а также, что называется, размять извилины, ведь этот вид спорта требует недюжинной смекалки.

Однако некоторые предпочитают выбирать себе в партнеры... обезьян. Казалось бы, да, приматы способны на многое, но мастерство игры в пинг-понг, который демонстрирует шимпанзе на видео, просто поражает. Опытный игрок в настольный теннис просто бессилен седлать что-нибудь, чтобы обыграть ловкую и опытную обезьяну.

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