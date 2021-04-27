Видео: Господи, помилуй: попугай раскаивается в ожидании хозяина

Эта маленькая и очень религиозная птичка поднимет вам настроение своим забавным поведением. Смотрите на видео, что она умеет делать.
На кадрах видно, как волнистый попугайчик сидит на спинке дивана и из раза в раз повторяет: "Господи, помилуй". Примечательно, что, произнося данную фразу, пернатый опускает и поднимает голову, словно кланяется.
"Раскаивается в ожидании хозяина с работы?" - пошутили пользователи соцсетей.
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