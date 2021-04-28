05:05 28 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.61
  • USD17.88
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Лучшее видео из сети

Удивительное видео: так еще никто не ловил рыбу

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (538)
47727144
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Yaffa48.com يافا 48
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210428/22114432/video-ruka-udochka-rybalka.html

Совершенно невероятный способ успешно ловить рыбу продемонстрировал молодой человек на видео - смотрите сами.

Занятный лайфхак для рыбалки появился на просторах сети. На представленном видео молодой человек, используя собственные пальцы и резинку, как рогатку, забрасывает леску с наживкой далеко в воду. При этом к руке у него прикреплена катушка удочки, на которую он наматывает леску. С первого взгляда кажется, что у него ничего не выйдет. Но он делает невероятное.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (538)

По теме

Улетное видео: продавец жестко прикалывается над клиентом
Теги:
рыбалка, видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Актриса Аманда Сейфрид на красной дорожке 93-ей церемонии вручения Оскар в Лос-Анджелесе.
Фото: лучшие звездные наряды премии "Оскар-2021"
Сторонники США заговорили о закупках российского Спутника V
Видео: вопрос жизни – сторонники США заговорили о закупках "Спутника V"
Флаг Республики Молдова
Что представляет собой флаг Республики Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться