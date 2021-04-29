Видео: водное поло – мастер-класс от слоненка

Эх, был бы бассейн побольше! Но и в таком скромном "водоеме" слоненок умудряется исполнить пару-тройку трюков на потеху публике. За происходящим наблюдает "старший товарищ": видимо, это мама-слониха. Она явно волнуется за кроху. А тот не робеет: охотно принимает помощь человека, когда мяч попадает за пределы бассейна. Может, пора проводить Олимпийские игры среди животных?
Смотрите также:
- Фитнес на самоизоляции: мастер-класс от корги - зачетное видео>>>
- Друзья по играм: волк, медведь и лев резвятся в бассейне – видео>>>
- Видео нашкодившей собачки довело людей до слез>>>
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>