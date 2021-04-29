08:19 29 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.52
  • USD17.83
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: водное поло – мастер-класс от слоненка

Получить короткую ссылку
84920
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Viral Press
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210429/31313366/Slonenok-igraet-s-myachom-video-youtube.html

Этот малыш - прирожденный ватерполист. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд. Только посмотрите, как он владеет мячом!

Эх, был бы бассейн побольше! Но и в таком скромном "водоеме" слоненок умудряется исполнить пару-тройку трюков на потеху публике. За происходящим наблюдает "старший товарищ": видимо, это мама-слониха. Она явно волнуется за кроху. А тот не робеет: охотно принимает помощь человека, когда мяч попадает за пределы бассейна. Может, пора проводить Олимпийские игры среди животных?

Смотрите также:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: первое в этом году "розовое" суперлуние поразило жителей Земли
Шойгу заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Видео: Шойгу – о росте военной опасности из-за действий США и НАТО
Пасхальные ярмарки в Кишиневе обложка
Пасхальные ярмарки в Кишиневе: адреса базаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться