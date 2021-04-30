Видео: змея прилетела – кого-то это рассмешит, а кого-то испугает

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как опасная змея внезапно появилась на лобовом стекле автомобиля. Она "качалась" вместо дворников.

Водитель не остановил машину, так как, скорее всего, не понимал, что вообще нужно делать в этой ситуации. А какова была бы ваша реакция, если бы вы попали в аналогичную историю?

© Sputnik / Василий Шихачевский Первая помощь при укусе змеи

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