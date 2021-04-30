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Видео: не разлей вода – кошка и ежик делят досуг

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Тема:
Утро с нами! (539)
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© Video: Facebook / Naturee
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210430/31177509/ne-razlei-voda-koshka-i-ezhik-delyat-dosug-video.html

"Убийственной парочкой" окрестили в сети героев видео с участием кота и ежа. Неизвестно, что именно они испытывают друг к другу, но ролик уже становится вирусным.

Скучать эта парочка друг другу точно не дает. Рыжий пушистик пытается "достать" ежа, но каждый раз натыкается на колючки. Еж, однако, не отстает: постоянно сгоняет четвероногого полосатика с насиженного места. При этом оба следят друг за другом, ни на минуту не упуская из поля зрения.

В комментариях к ролику интернет-пользователи выражают полярные мнения относительно происходящего. По версии одних, кот и еж едва терпят друг друга, и добром дело не кончится. Другие же уверены: перед нами образец необычной дружбы и взаимодействия. Как бы там ни было, парочка не только ведет интересную жизнь, но и претендует на титул звезд сети.

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Тема:
Утро с нами! (539)

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