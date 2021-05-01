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Это видео поднимет вам настроение: дальнобойщик дал прикурить

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Facebook / Joey Duval
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210501/27483787/video-youtube-dalnoboishiki.html

Видимо, водитель фуры решил таким довольно оригинальным способом показать коллеге, что курить вредно.

На видео, опубликованном в социальных сетях, два дальнобойщика общаются на стоянке. Один из них с сигаретой в руке мирно курит, а его коллега решил "подымить" в ответ. В итоге грузовик изверг черные клубы едкого дыма.

Что из этого вышло, смотрите на видео.

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