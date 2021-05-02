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Галя, Галя: "говорящий" кот выпрашивает у хозяйки лакомство - смешное видео

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Тема:
Утро с нами! (539)
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FB / metaphysican
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210502/31584980/Galya-Galyai-lakomstv--smeshnoe-video.html

Посмотрите на этого вислоухого серого кота, который так упорно "зовет" Галю, потому что хозяин не дает ему еду.

Видео о забавных домашних животных буквально захватили глобальную сеть. Чего только не встретишь, листая соцсети или задавая соответствующие запросы в поисковиках. Это и говорящие, и поющие, и танцующие, и играющие на разных музыкальных инструментах зверюшки. 

Видео с забавными кошками, собаками, попугаями превратились в настоящие пилюли от плохого настроения, тем более для тех, кто любит животных. Посмотрите на этого вислоухого серого кота, который так упорно "зовет" Галю. Владельцы кошек или котов, взглянув на это бесподобное пушистое существо, с легкостью догадаются, что он всего-навсего выпрашивает еду.

Источник: Sputnik Грузия.

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Тема:
Утро с нами! (539)

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