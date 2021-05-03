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Видео - Угарный забег тираннозавров: кто придет первым?

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© Video: Youtube / KSAT 12
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/1c/33413909.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210503/33413960/ugarnyy-zabeg-tirannozavrov-video.html

Этим потрясающим зрелищем можно любоваться до бесконечности, такое точно нечасто увидишь, даже в интернете!

Три, два, один - побежали! Эти громадины - такие неуклюжие: толкаются, уходят с траектории, некоторые не держат голову. Но в этом и весь смак! И пусть кто-то упал, не добежав до финиша: мы-то знаем олимпийский принцип. Главное - участие!

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