Мужчина перепутал питона с бревном - жуткий бой попал на видео

Мужчина в Индонезии решил передохнуть возле реки и присел, как он думал, на "бревно": что из этого вышло - смотрите на видео.

Житель Индонезии случайно разбудил восьмиметрового питона. Тот моментально среагировал, он кольцом обвился вокруг потенциальной жертвы. И началась настоящая битва. Змей поймал добычу, схватив ее зубами.

Мужчину едва спасли: питон мог целиком проглотить человека. Его удалось заманить в клетку. Индонезийцы попытались сдать змею в зоопарк, однако там от него отказались.

Питоны обитают преимущественно в тропических лесах, саваннах, болотистых местностях; меньшее число видов живет в пустынях.

Часто питоны селятся вблизи воды, они хорошо плавают и ныряют.

Питаются главным образом млекопитающими (крупные питоны заглатывают шакалов, дикобразов), а также птицами, крупными ящерицами.

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