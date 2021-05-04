Курятина "ожила" на тарелке и "напала" на девушку - жуткое видео

Чего только не увидишь в ресторанах восточной кухни. На коротком видео обычный обед превращается во что-то "дикое".

Кусок курицы на видео будто встает и сползает вниз из тарелки, падая на пол. Девушка за кадром громко кричит от страха.

Нет, это не описание фильма ужасов. Это видео, которое опубликовала Ри Филипс из Флориды на своей странице в Facebook после посещения восточного ресторана.

Пользователи Сети принялись обсуждать, как такое могло произойти.

Самый логичный и, скорее всего, верный ответ - "побег" из тарелки был вызван остаточными мышечными сокращениями, которые вызвала соль или соевый соус.

Ну, остается отдать должное заведению: мясо курицы у них действительно свежее.

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