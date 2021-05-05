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Как правильно гладить ежика: смешное, но поучительное видео

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Как правильно гладить ежика: смешное, но поучительное видео
Непосредственное общение с животным всегда приносит удовольствие. Оказывается, с этим мнением согласны и ежи.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=50651332&type=mp4
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PT1M00S
2021-05-05T05:00Z

Непосредственное общение с животным всегда приносит удовольствие. Оказывается, с этим мнением согласны и ежи.

Ежи только с виду такие колючие, на самом деле эти маленькие милые животные любят ласку, как и все мы. Например, ежики любят, когда им гладят животик, сообщает Sputnik Таджикистан.

Если вы не знали об этом раньше, значит, вы просто гладили их не стой стороны. На этом видео видно, как зверьку очень нравится сам процесс, кажется он даже улыбается.

И теперь, если вам на пути встретится ежик, вы знаете, как его гладить правильно.

 

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