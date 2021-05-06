Видео: милый зверек "перепел" хит Фредди Меркьюри

Теперь можно с уверенностью сказать, что видел все: милый маленький зверек в мгновение обрел популярность в сети после "исполнения" вокализа Фредди Меркьюри.

Пищуха "спародировала" вокализ "Ay-Oh" фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри. В Youtube этот ролик уже посмотрели практически два с половиной миллиона человек.

Конечно, это монтаж. Один из интернет-пользователей наложил на видео, на кадрах которого милый зверек смотрит по сторонам, издавая звуки, музыку группы Queen. Но даже услышав оригинальное пение маленькой зверюшки, пользователи отмечают, что талантливая пищуха достойна аплодисментов хотя бы за артистичность.

Пищуха — небольшое животное, внешне похожее на хомяков, но все-таки они родственны семейству зайцевых, а не грызунам, как хомяки. Из-за способности запасать сено на зиму пищух называют также сеноставками.

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