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Видео: "Держись, друг" – эта парочка до слез тронула пользователей сети

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210507/31344881/video-youtube-drug-sobaka-malysh.html

Полуторагодовалый малыш нежно обнимает большую собаку, которая испугалась грозы. На кадрах видно, как ребенок прильнул к псу и начал его гладить.

Главный герой этого видео - малыш. Он мигом подполз к домашнему питомцу, который, услышав пугающий грохот,  в ужасе убежал в ванную. Испугался грозы. Такое бывает с собаками. Вспышки молнии и звуки грома заставляют  дрожать даже ретриверов. 

А малыш молодец, не растерялся. Пользователей Сети до слез тронула эта история.

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