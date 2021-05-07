Видео: "Держись, друг" – эта парочка до слез тронула пользователей сети

Полуторагодовалый малыш нежно обнимает большую собаку, которая испугалась грозы. На кадрах видно, как ребенок прильнул к псу и начал его гладить.

Главный герой этого видео - малыш. Он мигом подполз к домашнему питомцу, который, услышав пугающий грохот, в ужасе убежал в ванную. Испугался грозы. Такое бывает с собаками. Вспышки молнии и звуки грома заставляют дрожать даже ретриверов.

А малыш молодец, не растерялся. Пользователей Сети до слез тронула эта история.

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