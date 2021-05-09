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Попугай

Видео: попугай, запертый в клетке, дерзко шутит над жильцами дома

© CC0 / Pixabay
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Тема:
Утро с нами! (539)
498290
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210509/27123372/video-pugay-kletka-plachi-smeh.html

Этот зеленый проказник – отличный пародист. Аж мурашки по коже от его таланта. Смотрите это бесподобное видео и убедитесь сами.

 

На кадрах видно, как перед мужчиной стоят две переносные клетки для животных, из которых доносится детский плач. Можно подумать, что в одной из них правда лежит младенец, но это не так. В клетке сидит попугай по кличке Нико и устраивает настоящее шоу, чтобы к нему пришли. На видео автор рассказывает, что пернатый кричит так постоянно, и люди вокруг думают, что у него в клетке действительно ребенок. Стоит мужчине только подойти к питомцу, как тот умолкает.

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Тема:
Утро с нами! (539)

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