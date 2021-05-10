"Хохот зомби" вместо "райского пения": кто издает такие звуки — видео

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Трели этой птицы способны распугать не только любителей лесных прогулок, но и всех животных в округе. Смотрите сами.
Именно своим криком, похожим на дикий хохот, знаменита кукабарра. От этого и произошло ее название. Звук начинается как низкий цокающий смех, который переходит в пронзительное "ха-ха-ха".
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Sputnik / Григорий Сысоев
Кукабарры обитают в Австралии и Новой Гвинее. Гнездятся в дуплах деревьев, питаются насекомыми и мелкими позвоночными — ящерицами, змеями и грызунами.
Особенно шумны они по вечерам и на рассвете, а также перед сезоном размножения. Эти вопли – не состояние души, а предупреждение желающим покуситься на занятый особью участок.
Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио. Вот такое своеобразное "доброе утро, уважаемая аудитория".
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