"Хохот зомби" вместо "райского пения": кто издает такие звуки — видео

Трели этой птицы способны распугать не только любителей лесных прогулок, но и всех животных в округе. Смотрите сами.

Именно своим криком, похожим на дикий хохот, знаменита кукабарра. От этого и произошло ее название. Звук начинается как низкий цокающий смех, который переходит в пронзительное "ха-ха-ха".

Кукабарры обитают в Австралии и Новой Гвинее. Гнездятся в дуплах деревьев, питаются насекомыми и мелкими позвоночными — ящерицами, змеями и грызунами.

Особенно шумны они по вечерам и на рассвете, а также перед сезоном размножения. Эти вопли – не состояние души, а предупреждение желающим покуситься на занятый особью участок.

Смехом кукабарры начинает свои передачи австралийское радио. Вот такое своеобразное "доброе утро, уважаемая аудитория".

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