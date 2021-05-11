Застрявший хаски и другие провалы собак – смешное видео

Посмотрите подборку самых смешных псиных конфузов: от падений до курьезных "проколов" – все это в нашем видео!

Собаки - лучшие друзья человека, однако иногда они могут насолить хозяину или попасть в непростую ситуацию, из которой их нужно будет вытаскивать.

Когда барбосы ловят мяч и падают, устраивают в доме бардак, рвут туалетную бумагу, врезаются в стены при беге, застревают в двери, пугаются кошек и так далее – это называется попасть в передрягу.

В сегодняшней подборке предлагаем вам посмотреть топ-29 лучших собачьих провалов. Только самые смешные видео, собранные по всему Интернету.

Хотите громко смеяться этим утром? Тогда смотрите скорее наше видео!

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