Видео: умный пес – бесплатный чес – как получить душ-массаж на автомойке

Этой дворняге в смышлености не откажешь – смотрите на видео, как пес спокойно обернул себе на пользу услугу, за которую автолюбители платят денежку.

Буквально "очевидное - невероятное".

Вряд ли вы когда-либо могли себе представить нечто подобное, но эти видеокадры – наглядное подтверждение того, что собаки – очень умные животные.

А самое интересное, что пес точно понимал, чего хочет, смотрите сами.

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