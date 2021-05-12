Видео: умный пес – бесплатный чес – как получить душ-массаж на автомойке

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Этой дворняге в смышлености не откажешь – смотрите на видео, как пес спокойно обернул себе на пользу услугу, за которую автолюбители платят денежку.
Буквально "очевидное - невероятное".
Вряд ли вы когда-либо могли себе представить нечто подобное, но эти видеокадры – наглядное подтверждение того, что собаки – очень умные животные.
А самое интересное, что пес точно понимал, чего хочет, смотрите сами.
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