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Видео: умный пес – бесплатный чес – как получить душ-массаж на автомойке

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Тема:
Утро с нами! (538)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210512/27198669/sobaka-reshila-pomytsya-avtomoyka-video.html

Этой дворняге в смышлености не откажешь – смотрите на видео, как пес спокойно обернул себе на пользу услугу, за которую автолюбители платят денежку.

Буквально "очевидное - невероятное". 

Вряд ли вы когда-либо могли себе представить нечто подобное, но эти видеокадры – наглядное подтверждение того, что собаки – очень умные животные.

А самое интересное, что пес точно понимал, чего хочет, смотрите сами.

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Тема:
Утро с нами! (538)

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