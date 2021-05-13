Улетное видео: попугай – любитель водных процедур

В Сети появился ролик, главное действующее лицо которого – обыкновенный волнистый попугайчик. Но вся изюминка заключается в том, что делает эта маленькая птичка. Хозяевам пернатого, вероятно, потребовалось достаточно много времени на то, чтобы приучить своего питомца к подобному поведению.
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