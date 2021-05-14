05:15 14 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD17.73
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Лучшее видео из сети

Забавное видео: экзотический завсегдатай аптеки

Получить короткую ссылку
1498 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210514/21648512/zabavnoe-video-koala-apteka.html

В Австралии коала настойчиво пыталась посетить аптеку: она три раза подряд заходила туда и гуляла среди полок, но вскоре работникам вместе с посетителями удалось отправить животное в лес - смотрите видео, как это было.

Посетители аптеки накрыли смелую коалу коробкой, где она дождалась приезда спасателя, который перевез малышку в лес.

Кстати, коалы не только посещают аптеки, но и умеют переходить дорогу по правилам.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Улетное видео: попугай – любитель водных процедур
Львица упала с обрыва в погоне за туристами - видео
Теги:
поход в аптеку, аптека, забавное видео, коала

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Палестинец стоит перед огромной воронкой в ​​городе Газа.
Фото: разрушения и пожары – последствия авиаударов в Израиле и Газе
Более тысячи ракет и десятки погибших: что происходит в Израиле и Палестине
Видео: сотни ракет и десятки погибших - обострение в Израиле и Палестине
Тесты на антитела
Анализ на COVID-19 и антитела: как выбрать тест

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться