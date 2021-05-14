Забавное видео: экзотический завсегдатай аптеки

В Австралии коала настойчиво пыталась посетить аптеку: она три раза подряд заходила туда и гуляла среди полок, но вскоре работникам вместе с посетителями удалось отправить животное в лес - смотрите видео, как это было.

Посетители аптеки накрыли смелую коалу коробкой, где она дождалась приезда спасателя, который перевез малышку в лес.

Кстати, коалы не только посещают аптеки, но и умеют переходить дорогу по правилам.

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