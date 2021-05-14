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Парадное явление королевских пингвинов народу: забавное видео из зоопарка

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210514/33375183/yavlenie-korolevskikh-pingvinov-narodu-zabavnoe-video.html

Ролик был снят в американском городе Цинциннати, жители которого стали свидетелями редкого зрелища.

Птицы эти не какого-то там захудалого вида в рамках своего семейства, а самые что ни на есть монархи.

Магеллановы пингвины в Пунта Томбо.
AP
Магеллановы пингвины: сезон любви и верность на всю жизнь

Их не зря называют "королевским пингвинами", за стать, осанку и манеры.

Служители зоопарка попытались выстроить их в колонну, но августейшие особы (слово "особи" здесь никак не подходит) строем ходить не желают. В своих элегантных фраках и манишках они предпочитают  непринужденную атмосферу светского раута, со свободой перемещения и общения.

В том числе с представителями человеческого рода, которым посчастливилось присутствовать при этом "выходе на публику". 

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