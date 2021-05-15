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Видео: Беззащитный и милый - этот белый комочек счастья

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© Video: Youtube / Harsha Sai Facts
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20210515/33633624/Video-bezzaschitnyy-i-milyy-etot-belyy-komochek-schastya.html

Он способен растопить любой лед и смягчить самое зачерствелое сердце - этот малыш действительно заслуживает внимания!

Отвлекитесь от важных дел, отложите на минуту самую срочную работу и просто посмотрите на это чудо! Пока простая ступенька для него - непреодолимое препятствие, но пройдет время, малыш подрастет и будет прыгать по лестнице на радость себе и своим хозяевам. Маленький, милый, пушистый и невероятно обаятельный!

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