Видео: Беззащитный и милый - этот белый комочек счастья

Он способен растопить любой лед и смягчить самое зачерствелое сердце - этот малыш действительно заслуживает внимания!

Отвлекитесь от важных дел, отложите на минуту самую срочную работу и просто посмотрите на это чудо! Пока простая ступенька для него - непреодолимое препятствие, но пройдет время, малыш подрастет и будет прыгать по лестнице на радость себе и своим хозяевам. Маленький, милый, пушистый и невероятно обаятельный!

А здесь - еще больше видео:

Видео: в полулегкой весовой категории на ковер вызываются щенок и петушок>>>

Щенок хаски быстро сообразил, куда нужно спрятаться от жары - видео>>>

Это не черт из коробочки, а щенок из моторного отсека - видео>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova