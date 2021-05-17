Видео: этот котенок растопит любой лед – он сама нежность

Этот милый маленький и пушистый котенок, ко всему прочему, еще и обладатель грустных голубых глаз и пронзительного взгляда. Смотреть на такого милаху можно бесконечно – неудивительно, что он стал звездой Youtube и собрал миллионы просмотров.
Манчикны в отличие от обычных котов не встают на задние лапки, а садятся, крепко упираясь в пол хвостом. В таком положении эти кошки могут находиться довольно продолжительное время.
Авторы видео уверяют, что перечисляют все вырученные от рекламы средства на благотворительность в приюты для животных.
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