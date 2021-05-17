Видео - Крут и усат: этот кот - настоящая кинозвезда

Четвероногий артист, который покоряет с первого взгляда – вы только посмотрите, какие разные образы он создает!

Встречайте Ксуксу - крутого усатого кота из провинции Шандунь! Да, это не про немецкий ликер, а про Китай, и видео вирусное – но не коронавирусное! Наоборот, исцеляющее: этот усач даст фору голливудским актерам. Он предстает в самых разных ипостасях: то галантный кавалер, то бонвиван, а то и просто милый зайка.

Смотрите эту замечательную галерею котов, то есть, образов, и смейтесь от души!

А вот еще для смеха:

Смех утки: отправь другу который, смеется также - бодрящее видео>>>

Медведь и собака весело играют в снегу — забавное видео>>>

Талант не завыть: пес исполнил арию и сыграл на пианино - забавное видео>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova