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Видео - Крут и усат: этот кот - настоящая кинозвезда

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© Video: Youtube / Viral Paws
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210517/33279607/video-krut-iusat-etot-kot-nastoyashchaya-kinozvezda.html

Четвероногий артист, который покоряет с первого взгляда – вы только посмотрите, какие разные образы он создает!

Встречайте Ксуксу - крутого усатого кота из провинции Шандунь! Да, это не про немецкий ликер, а про Китай, и видео вирусное – но не коронавирусное! Наоборот, исцеляющее: этот усач даст фору голливудским актерам. Он предстает в самых разных ипостасях: то галантный кавалер, то бонвиван, а то и просто милый зайка.

Смотрите эту замечательную галерею котов, то есть, образов, и смейтесь от души!

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