Ворон говорит, как его зовут, и просит есть - улетное видео

Этот представитель своего весьма смышленого племени живет в доме, свободно беседует с хозяйкой и постоянно требует еду.

Черный ворон Вася, прирученный жителями одного из регионов России, стал настоящей звездой интернета. На видеокадрах несложно заметить, насколько привязан пернатый к своей благодетельнице. Так научить ворона говорить могла только женщина, которая поистине любит живую природу.

Ворон неустанно садится на руку к своей хозяйке и требует, чтобы его покормили, произнося: "Кушать! Кушать!" и "Вася - ворон!". А когда хозяйка дает ему маленькую рыбу, он довольно "мяукает". Эти кадры рассмешат даже самых заматерелых меланхоликов.

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