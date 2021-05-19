Идеальный слух: попугай исполняет чечетку под "Цыганочку"

Танцующие пернатые - это всегда смешно, но этот их представитель вытворяет немыслимое. Просмотр ролика гарантирует положительные эмоции - и надолго.

Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как он отбивает степ, это просто уму непостижимо. Танцор выдает таки па, что аж "пятки" сверкают.

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