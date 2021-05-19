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Идеальный слух: попугай исполняет чечетку под "Цыганочку"

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Идеальный слух: попугай исполняет чечетку под "Цыганочку"
Танцующие пернатые - это всегда смешно, но этот их представитель вытворяет немыслимое. Просмотр ролика гарантирует положительные эмоции - и надолго.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60104218&type=mp4
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PT0M28S
2021-05-19T06:00Z

Танцующие пернатые - это всегда смешно, но этот их представитель вытворяет немыслимое. Просмотр ролика гарантирует положительные эмоции - и надолго.

Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как он отбивает степ, это просто уму непостижимо. Танцор выдает таки па, что аж "пятки" сверкают.  

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