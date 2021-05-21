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Видео: дедушка, которому за 80, обезвредил вооруженных грабителей

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Тема:
Утро с нами! (537)
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video: Daily Mail
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210521/21926704/vooruzhennye-grabiteli-protiv-83-letnego-dedushki--video-neravnoj-shvatki.html

Три вооруженных злоумышленника ворвались в букмекерскую контору с целью легкой наживы, но находившийся там пожилой посетитель дал им отпор. 

Этот интересный случай произошел в Ирландии и попал на камеру видеонаблюдения. Трое грабителей в капюшонах и в масках, вооруженные молотками и обрезом, ворвались в помещение, где находились три клиента и менеджер.

Один посетитель моментально убежал, второй залез под стол, а третий – 83-летний Дэнис О'Конор – остался спокойно стоять. Воспользовавшись тем, что от такого пожилого человека не ждали ответных действий, он медленно подошел к двум ворам, напавшим на служащего, и вступил в схватку с одним из них.

Обручальные кольца.
© CC BY 2.0 / SimonShaw / The Rings
Дедушка не понял, с какой стороны камера у телефона, и нечаянно снял шедевр
Увидев такой поворот событий, менеджер решил поддержать храбреца и начал давать отпор второму грабителю, пока третий, с пистолетом, ждал на другой стороне комнаты. В результате пенсионер прогнал сначала одного вора, а затем и другого, вооруженного пистолетом. После он кинулся и на третьего, однако тот убежал вместе с сообщниками, получив напоследок пинок под зад.

Как рассказал победитель схватки, он не думал о последствиях и просто хотел помочь менеджеру букмекерской конторы. По его словам, он сделал то, что сделал бы любой другой на его месте, однако с этим явно можно поспорить, ведь другие посетители испугались и не сделали ничего.

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Тема:
Утро с нами! (537)

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Теги:
дедушка, грабители, отпор

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