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Видео: танцы необычных попугайчиков на балконе

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Тема:
Утро с нами! (536)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210521/25155657/video-youtube-funny-parrot-dance.html

Эти два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви. Такое видео никого не может оставить равнодушным.

Эти птицы всегда вызывают у людей восхищение, тем более когда так мило щебечут. Смотрите на видео, как два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви.

Маленькая "Мисс Радуга" и серьезный "Лорикет" встретились на балконе. Серенада, судя по всему, уже спета. Начались танцы.

А вот еще видео для настроения: 

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Тема:
Утро с нами! (536)
Теги:
смешное видео, попугай, Youtube, видео

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