07:50 22 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Лучшее видео из сети

Кажется, твоя скибка вкуснее: кошка с хозяйкой едят арбуз - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (537)
1277791
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Rumble Viral
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210522/25906986/koshka-hozeaika-arbuz-video.html

Женщине даже приходится защитить от посягательства свой кусок - кошка в какой-то момент показалось, что тот может оказаться поаппетитнее.

Хозяйка пушистой красавицы поделилась лакомым кусочком со своей кошкой. Оказывается, что домашние животные тоже обожают сочный арбуз! Вот такие гурманки-сладкоежки.

Женщине даже приходится защитить от посягательства свой кусок - кошка в какой-то момент показалось, что тот может оказаться поаппетитнее.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (537)

По теме

Дикие, но пушистые: кошки, которых можно встретить в России
Удивительные кошки спасают своих хозяев - видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: милый и белый – в зоопарке Казани родился кенгуренок-альбинос
Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении
Видео: Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться