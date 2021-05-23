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Видео: милый шпиц стережет магазин

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© Video: Youtube / Vall Balan
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210523/26217874/video-shpits-okhrannik-sterezht-magazin.html

Прохожие с умилением наблюдают за милым песиком, пытаясь угадать, не забыл ли его в магазине кто-нибудь из покупателей.

Секьюрити не обладает выдающимся ростом, физической мощью и даже оружия у него нет, однако все это не мешает ему храбро исполнять свой долг и охранять вверенное имущество.

Прохожие с умилением наблюдают за милым песиком, пытаясь угадать, не забыл ли его в магазине кто-нибудь из покупателей. Впрочем, возможно, что шпиц и правда работает в этом магазине, но вовсе не сторожем, а аниматором, и в его обязанности входит привлекать клиентов и дарить им хорошее настроение.

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Теги:
магазины, собака, YouTube, видео

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