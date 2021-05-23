Видео: милый шпиц стережет магазин

Секьюрити не обладает выдающимся ростом, физической мощью и даже оружия у него нет, однако все это не мешает ему храбро исполнять свой долг и охранять вверенное имущество.
Прохожие с умилением наблюдают за милым песиком, пытаясь угадать, не забыл ли его в магазине кто-нибудь из покупателей. Впрочем, возможно, что шпиц и правда работает в этом магазине, но вовсе не сторожем, а аниматором, и в его обязанности входит привлекать клиентов и дарить им хорошее настроение.
Еще видео:
- Аттракцион невиданной смекалки
- Суровый тайский пес-байкер прокатился с ветерком
- Невероятный чихуахуа зажигает под музыку
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>