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Арест на свадьбе: пьяная невеста поет песню бойцам спецназа - видео

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© Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210524/22126939/video-youtube-police-nevesta.html

Бывает и такое: бойцы спецназа задержали невесту и ее жениха прямо на свадьбе, а затем сопроводили их в полицейский участок. И это был не розыгрыш.

Во время задержания невеста попыталась выяснить причину ареста. На вопрос: "За что?", девушка получила ответ: "Разберемся".

На опубликованном видео видно, как невеста села вместе с женихом в машину правоохранителей и, не желая заканчивать праздник, начала исполнять свадебную песню прямо в авто, а затем продолжила делать тоже самое уже в полицейском участке.

Как сообщили в полиции Кишинева, гости заведения вступили в конфликт с администрацией из-за возникшего непонимания по вопросу продуктов, которые должны были быть в меню. Разногласия чуть не вылились в потасовку, но администрация банкетного зала вызвала полицию. В результате задержали трех человек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В их числе оказался 30-летний жених и двое гостей.

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