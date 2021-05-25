Видео: большой переполох – белка перепутала дамскую прическу с кроной дерева

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Извлечь зверька из импровизированного убежища оказалось делом весьма непростым и чрезвычайно хлопотным.
А сам процесс получился очень шумным, поскольку занимались им подруги пострадавшей.
Впрочем, если судить по ошарашенному виду белки после ее высвобождения, вопрос о моральном ущербе остается открытым.
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