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Видео: большой переполох – белка перепутала дамскую прическу с кроной дерева

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Тема:
Утро с нами! (536)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210525/25688484/belka-jenshcina-volosy-video-funny.html

Извлечь зверька из импровизированного убежища оказалось делом весьма непростым и чрезвычайно хлопотным.

А сам процесс получился очень шумным, поскольку занимались им подруги пострадавшей.

Впрочем, если судить по ошарашенному виду белки после ее высвобождения, вопрос о моральном ущербе остается открытым.

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Тема:
Утро с нами! (536)

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