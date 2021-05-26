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Видео: заправский техасский ковбой – пес гарцует не хуже героя вестерна

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Тема:
Утро с нами! (536)
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YouTube / People's Daily, China
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210526/13700255/sobaka-ezdit-verhom-na-loshadi-v-tehase.html

Хозяйка изготовила для лабрадора-ретривера по кличке Мейзи специальное седло, но с поводьями наездник управляется абсолютно самостоятельно.

Лапы в этом деле не помогут? Ничего, есть еще и пасть!

Видеозаписи необычных конных прогулок жительница города Берн в штате Техас Кэтрин Рикман выкладывает на своем аккаунте в YouTube.

Мейзи также может просто вести лошадь за вожжи.

Ролики с собакой и рысаком набирают тысячи просмотров. Как долго хозяйка учила лабрадора езде верхом, не сообщается.

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Тема:
Утро с нами! (536)

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Теги:
кони, верховая езда, собака, лошади, Техас, США

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