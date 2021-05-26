Видео: заправский техасский ковбой – пес гарцует не хуже героя вестерна

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Хозяйка изготовила для лабрадора-ретривера по кличке Мейзи специальное седло, но с поводьями наездник управляется абсолютно самостоятельно.
Лапы в этом деле не помогут? Ничего, есть еще и пасть!
Видеозаписи необычных конных прогулок жительница города Берн в штате Техас Кэтрин Рикман выкладывает на своем аккаунте в YouTube.
Мейзи также может просто вести лошадь за вожжи.
Ролики с собакой и рысаком набирают тысячи просмотров. Как долго хозяйка учила лабрадора езде верхом, не сообщается.
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