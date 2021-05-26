Под звуки ноктюрна: Мурка и ее пятеро котят – умилительное видео

Но быстро становится ясно, что тепло, ласка и забота достаются не ему одному, а целому выводку из пяти малышей.
Братиков и сестричек, которых можно различить лишь по индивидуальному соотношению черного и белого цветов, а также по рисунку полосок на их нарядных "шубках".
В своем нежном возрасте сон они прерывают лишь для того, чтобы немного подкрепиться.
А затем – опять на боковую. Или как в этом ролике – кверху сытыми пузиками.
Утро – доброе! Жизнь – прекрасна!
Об остальном мы подумаем, когда станем большими и сильными.
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