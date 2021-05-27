Белый попугай показал, на что еще годятся палочки для спагетти - смешное видео

Забавный белый попугай придумал отличный способ расчесать свои перышки и попал на видео, теперь и вы можете им полюбоваться.

Пернатые проказники любят удивлять своих хозяев. Этот белый попугай на видео, похоже, обладает еще абстрактным мышлением.

Птица откуда-то взяла палочку для спагетти и тут же нашела ей применение. Она решил расчесать ею свои лохматые перышки. На видео заметно, что от процесса птица явно получает удовольствие.

Поскольку палочка была еще и съедобной, попугай периодически покусывал ее. Таким образом ему удалось привести прическу в порядок и позавтракать.

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