07:40 28 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.51
  • USD17.63
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.64
Поиск
Лучшее видео из сети

Выполнит задачи любой сложности и найдет идеальное решение — забавное видео

Получить короткую ссылку
235 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video: Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1b/34903080.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210528/31207517/vypolnit-zadachi-lyuboy-slozhnosti-i-naydet-idealnoe-reshenie-zabavnoe-video.html

Конкур по-собачьи, а будут ли штрафные баллы? Смотрите этот видеоролик и скоро вы узнаете все тонкости о том, как найти простой путь решения проблемы.

Это невероятная собака по кличке Лея приняла участие в челлендже. Хозяева решили проверить ее способности. При просмотре этого видео в какой-то момент кажется, что этому домашнему питомцу по плечу любые трудности.

Чем же все завершится, смотрите сами.

Смотрите также:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Когда родители отчаялись, пес подсказал, как спасти малыша - забавное видео
Кот и пес пошли на дело - видео
На двух лапах: пес по кличке Лейтенант Дэн

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Au fost lansate punctele mobile de vaccinare
Фото: конечная остановка - коллективный иммунитет
Спецназ Scorpion: бережет покой страны
Видео: спецназ Scorpion бережет покой страны
Расписание экзаменов на степень бакалавра в Молдове
БАК-2021: полное расписание экзаменов в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться