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Видео нашкодившей собачки довело людей до слез

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Youtube / CHOCOBAROCCOCHIHUA
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210529/26538915/video-nashkodivshey-sobachki-dovelo-lyudey-do-slez.html

Трогательное видео с участием милого песика завоевывает сердца пользователей Сети. Наверняка владельцы животных хотя бы раз сталкивались с подобной ситуацией.

Маленькая собачка в чем-то провинилась и пытается заслужить прощение хозяев. На кадрах видно, как чихуахуа встала на задние лапки в углу и смотрит таким жалостливым взглядом, который способен растопить даже каменное сердце.

Это я каждое утро.
© Video: Newsflare
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Видео набрало сотни тысяч просмотров и растрогало пользователей Сети.

"Так мило стоит, аж жалко", "Как такое чудо можно наказать?", "Срочно покажите, как вы пожалели собачку. Сердце не выдерживает...", "Я плачу вместе с ним", - такие комментарии оставили пользователи Сети.

Многие юзеры, посмотревшие этот ролик, убеждены в одном: эту милую собачку ни в коем случае нельзя наказывать.

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