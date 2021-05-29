Видео нашкодившей собачки довело людей до слез

Трогательное видео с участием милого песика завоевывает сердца пользователей Сети. Наверняка владельцы животных хотя бы раз сталкивались с подобной ситуацией.

Маленькая собачка в чем-то провинилась и пытается заслужить прощение хозяев. На кадрах видно, как чихуахуа встала на задние лапки в углу и смотрит таким жалостливым взглядом, который способен растопить даже каменное сердце.

Видео набрало сотни тысяч просмотров и растрогало пользователей Сети.

"Так мило стоит, аж жалко", "Как такое чудо можно наказать?", "Срочно покажите, как вы пожалели собачку. Сердце не выдерживает...", "Я плачу вместе с ним", - такие комментарии оставили пользователи Сети.

Многие юзеры, посмотревшие этот ролик, убеждены в одном: эту милую собачку ни в коем случае нельзя наказывать.

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