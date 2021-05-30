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Рыжая молодая цыпочка попала на видео благодаря своему таланту и клюву

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Youtube / Max Rudolff
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/1d/34930341.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210530/22764153/chick-piano-play-video-youtube.html

Курица виртуозно исполнила на пианино музыкальную композицию O Mio Babbino Caro Джакомо Пуччини и поразила пользователей сети: смотрите на видео, как это было.

Эта молодая курица моментально стала звездой сети после того, как видео опубликовали на канале Youtube.

Пернатый музыкант живет на ферме в американском городе Бойдс, где его таланты развивают хозяева. На видео курица играет на пианино одна, но в большинстве случаев выступает вместе со своей группой.

O mio babbino caro – это ария сопранового репертуара из оперы "Джанни Скикки", написанная итальянским композитором Джакомо Пуччини в 1918 году.

Об арии

Арию исполняет Лауретта, дочь Джанни Скикки, после прений Скикки со своими будущими родственниками. Спор был таким напряженным, что это грозило разлучить Лауретту с ее возлюбленным Ринуччо. Лауретта поет своему отцу о своей любви к Ринуччо, с которым они не могут пожениться из-за отсутствия приданого (семья Ринуччо не дает ему позволения жениться на бесприданнице). Лауретта умоляет отца помочь, после чего он и придумывает авантюру. Эта лирически простая ария, выражающая искреннюю любовь, контрастирует с остальными частями оперы, наполненными атмосферой лицемерия, подозрительности и вражды средневековой Флоренции.

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Теги:
видео без цензуры, видео, курица

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