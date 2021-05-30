Тайная жизнь кота-клептомана – видео

Если в вашем доме или дворе стали появляться чужие вещи, игрушки или просто незнакомые предметы, расспросите об этом... своего кота: не исключено, что он знает, что и откуда взялось.

Клептомания среди котов не редкость, но заснять похождения четвероногого воришки удается не всем. Герой этого видео явно не подозревает о скрытой камере и активно потакает своей маленькой слабости. Его добыча – в основном небольшие предметы гардероба, в том числе перчатки и носки. Интересно, хозяева имущества знают, кто умыкнул их добро? Впрочем, коты неподсудны - во всяком случае, они так думают.

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