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Тайная жизнь кота-клептомана – видео

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Тема:
Утро с нами! (533)
146021
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Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/18/31419784.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210530/31419862/taynaya-zhizn-kota-kleptomana-video-youtube.html

Если в вашем доме или дворе стали появляться чужие вещи, игрушки или просто незнакомые предметы, расспросите об этом... своего кота: не исключено, что он знает, что и откуда взялось.

Клептомания среди котов не редкость, но заснять похождения четвероногого воришки удается не всем. Герой этого видео явно не подозревает о скрытой камере и активно потакает своей маленькой слабости. Его добыча – в основном небольшие предметы гардероба, в том числе перчатки и носки. Интересно, хозяева имущества знают, кто умыкнул их добро? Впрочем, коты неподсудны - во всяком случае, они так думают.

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Тема:
Утро с нами! (533)

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