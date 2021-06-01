08:05 01 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.46
  • USD17.61
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.64
Поиск
Лучшее видео из сети

Моя прелесть: не тронь, она моя - забавное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (531)
32181161
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / UNILAD
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/1f/34944254.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210601/25088246/moya-prelesti-ne-trogai-video.html

Когда ты очень любишь что-то или кого-то, то никому не отдашь, как бы соперник ни настаивал - этот смешной эпизод попал на видео.

Британский кот Мэйпл весьма популярен в Интернете. У него сотни тысяч подписчиков, а публикации собирают большое количество лайков. Наверное, это связано с тем, что домашний питомец ведет себя довольно забавно.

В этот раз он никак не хочет расставаться с любимой игрушкой. Посмотрите видео и улыбнитесь.

Сорока украла мышь у пушистого и жирного кота - видео>>>

Кот требует открыть ему дверь: вслух, громко и внятно - видео>>>

Сушняк, он у всех млекопитающих сушняк - видео>>>

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (531)

По теме

Кот и пес пошли на дело - видео
Как кот попрошайничал в магазине и получил внушительный кусок мяса - видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Фото: лучшие фото Sputnik в мае 2021 года
Germany: Police inspect Ryanair plane following unscheduled landing in Berlin
Видео: полиция проверяет самолет Ryanair после внеплановой посадки в Берлине
Недвижимое имущество, зарегистрированное в Молдове в 2020 году
Недвижимость в Молдове: что изменилось за год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться