Видео: ругай - не ругай, а тайник я себе устроил: щенок разнес диван в хлам

Почти как "голубой воришка" из "12 стульев" Ильфа и Петрова: он знал, что делать это нельзя, но не делать этого не мог.

Под тяжестью "предъявы" со стороны хозяев можно, конечно, изобразить смущение, даже некоторое сожаление.

Но план осуществлен, результат достигнут!

"Упорство и труд - все перетрут", "Победителей не судят", "Назвался груздем, полезай в кузов", или как вы, люди, там еще говорите?

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