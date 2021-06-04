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Котенок помог щенку в трудной ситуации - трогательное видео

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Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/03/34983984.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210604/25364455/kotenok-pomogaet-shenku.html

Неуклюжего щенка, попавшего в неприятную ситуацию, выручил его приятель, воссоздав сцену из мульфильма "Винни-пух".

Забавное видео, на котором котенок помогает щенку, растрогало пользователей социальных сетей.

На кадрах видео маленький щенок пытается попасть в дом через дверную решетку, однако застревает между прутьями. Неуклюжего щенка выручает котенок, который подбегает к двери и по мере сил помогает своему приятелю выбраться из неожиданной ловушки.

Видео, опубликованное в YouTube, всего за неделю собрало более 170 тысяч просмотров. Некоторые отмечают, что эта история похожа на сцену из мультфильма "Винни-пух", где упитанный медвежонок застревает в кроличьей норе.

Большинство комментаторов умиляются этой трогательной сцене. Однако скептики замечают, что скорее всего, котенок просто решил поиграть с щенком, чьи лапы смешно трепыхались в воздухе. Вы с кем согласитесь?

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