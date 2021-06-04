08:23 04 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.50
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Лучшее видео из сети

Любовь нечаянно нагрянет: попугай сделал предложение "барышне" - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (529)
17707100
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Rumble Viral
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/03/34984043.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210604/27217382/video-youtube-popugay-priznanie-love-magazine.html

На видео попал смешной случай в одном из зоомагазинов. Попугаи признались друг другу в любви на глазах у посетителей.

Птички были очень сильно восхищены друг другом, и их знакомство сразу же переросло в свидание.

На кадрах видно, как хозяева держат своих питомцев – молуккских какаду – друг перед другом в зоомагазине. Справа – попугай Макс, которому 25 лет, а слева – его новая подруга, которая несколько младше (живут попугаи этого вида от 60 до 80 лет).

Во время знакомства друг с другом пернатые не могут сдержать эмоций, поэтому поют, танцуют и чуть ли не устраивают вечеринку на радость всем посетителям магазина.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (529)

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: жизнь на колесах – как отмечают всемирный день велосипеда
China: Flights cancelled at Guangzhou airport amidst outbreak of COVID Delta variant
Видео: новый штамм COVID-19 стал причиной отмены рейсов в Китае
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться