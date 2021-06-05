Невероятное видео: сова играет с мячом

Теннисный мяч птицу не очень слушается и вот она куда-то убегает. Может быть, за ракеткой?
В общем, смотрите сами.
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Просто посмотрите на пернатую затейницу: она осваивает азы футбола - это же прелестно и умилительно!
Теннисный мяч птицу не очень слушается и вот она куда-то убегает. Может быть, за ракеткой?
В общем, смотрите сами.
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Этого мишку в буквальном смысле сгоняли с водительского сидения, а он еще и упирался - вот оно, шоферское призвание!
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Центр по выявлению и лечению коронавирусной инфекции нового типа в Комрате больше не работает. На его месте открыто другое отделение, в появлении которого остро нуждались жители Гагаузии.
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