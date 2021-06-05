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Невероятное видео: сова играет с мячом

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Youtube / ViralHog
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/34995126.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210605/21531782/video-sova-igraet-s-mjachom.html

Просто посмотрите на пернатую затейницу: она осваивает азы футбола - это же прелестно и умилительно!

Теннисный мяч птицу не очень слушается и вот она куда-то убегает. Может быть, за ракеткой?

В общем, смотрите сами.

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Теги:
сова, мяч, игра

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