05:49 05 Июня 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.50
  • USD17.64
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.65
Поиск
Лучшее видео из сети

Видео: Медведь нашел новый способ развлечься и оккупировал авто

Получить короткую ссылку
2095 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / ViralHog
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/06/04/34995119.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210605/25688016/video-novyi-sposob-razvlecenie-auto-medved.html

Этого мишку в буквальном смысле сгоняли с водительского сидения, а он еще и упирался - вот оно, шоферское призвание!

Герой этого видео - любитель погонять за рулем. Правда, хобби медведя не оценили другие водители. Пришлось прибегнуть к помощи спасателей, которые организовали целую спецоперацию по вызволению косолапого из авто. Что из этого получилось, смотрите на видео.

Смотрите также:

 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Такой девайсик самому сгодится: медведь присвоил айфон - видео
Медведь и собака весело играют в снегу — забавное видео

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Фото: волшебный туман и улитки: победители конкурса "Самая красивая страна"
Sudan: Anti-govt protesters demand justice for 2019 massacre victims in Khartoum
Видео: жители столицы Судана требуют справедливости для жертв палачей
Выходные с детьми обложка
Выходные с детьми: программа мероприятий в Кишиневе

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться