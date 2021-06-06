Видеофакт: пьяный велосипедист протаранил машину в Бразилии

Неадекватная езда велосипедиста попала в объектив автомобильного видеорегистратора, смотрите на видео все происшествия с мужчиной на велосипеде, которые случились с ним за полторы минуты.

Инцидент произошел в одном из бразильских городов. Автомобиль, в котором находился регистратор, ехал за мужчиной на велосипеде, который явно был нетрезв.

На кадрах видно, как мужчина пытается управлять своим велосипедом, однако двухколесный транспорт все время норовил повернуть в разные стороны. В итоге велосипедист врезался в припаркованную легковушку.

После аварии водитель поднял свой велосипед и попытался вновь сесть на него, однако переднее колесо байка уже превратилось в "восьмерку", а потом отвалилось вместе с рулем. После нескольких неудачных попыток мужчина собрал запчасти от велосипеда и пошел пешком.

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