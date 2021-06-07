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Енот Яша - звезда ветклиники: чем удивляет пушистый красавец

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Sputnik Молдова
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Енот Яша - звезда ветклиники: чем удивляет пушистый красавец
Енот Яша — настоящая звезда ветклиники в Ростове-на-Дону. Главная задача этого пушистого красавца — успокаивать собак перед визитом к врачу.
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2021-06-07T06:00Z

Енот Яша — настоящая звезда ветклиники в Ростове-на-Дону. Главная задача этого пушистого красавца — успокаивать собак перед визитом к врачу.

Владелец енота Яши — ветеринар Алексей Кротов — однажды заметил, что питомец неравнодушен к собакам. С тех пор Яша успокаивает в клинике разволновавшихся пациентов.

А с кошками у енота отношения не сложились: они шипят на него и не подпускают близко.

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Теги:
енот Яша, енот

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