Енот Яша - звезда ветклиники: чем удивляет пушистый красавец

Енот Яша — настоящая звезда ветклиники в Ростове-на-Дону. Главная задача этого пушистого красавца — успокаивать собак перед визитом к врачу.

Владелец енота Яши — ветеринар Алексей Кротов — однажды заметил, что питомец неравнодушен к собакам. С тех пор Яша успокаивает в клинике разволновавшихся пациентов.

А с кошками у енота отношения не сложились: они шипят на него и не подпускают близко.

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