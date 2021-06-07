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Енот Яша - звезда ветклиники: чем удивляет пушистый красавец
Енот Яша — настоящая звезда ветклиники в Ростове-на-Дону. Главная задача этого пушистого красавца — успокаивать собак перед визитом к врачу.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=24008343&type=mp4
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PT1M02S
2021-06-07T06:00Z
Енот Яша — настоящая звезда ветклиники в Ростове-на-Дону. Главная задача этого пушистого красавца — успокаивать собак перед визитом к врачу.
Владелец енота Яши — ветеринар Алексей Кротов — однажды заметил, что питомец неравнодушен к собакам. С тех пор Яша успокаивает в клинике разволновавшихся пациентов.
А с кошками у енота отношения не сложились: они шипят на него и не подпускают близко.
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