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Видео: встретили с новорожденным – четвероногие друзья в действии

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© Video: Youtube / Viral Paws
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/06/33521499.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210609/33521493/video-vstretili-s-novorozhdennym-chetveronogie-druzya-v-deystvii.html

Золотистый ретривер и хаски встречают своих лучших друзей с новорожденным котенком: столько нежности и доброты!

"А какие у него зубы? А как его зовут? А почему он слепой?" - у этого маленького котенка с самого появления на свет несколько мамо-пап. И все - солидные, некоторые прямо гиганты. Потому что... собаки! Нежность и милота этого видео зашкаливает. Хорошего просмотра!

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