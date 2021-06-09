Видео: встретили с новорожденным – четвероногие друзья в действии

"А какие у него зубы? А как его зовут? А почему он слепой?" - у этого маленького котенка с самого появления на свет несколько мамо-пап. И все - солидные, некоторые прямо гиганты. Потому что... собаки! Нежность и милота этого видео зашкаливает. Хорошего просмотра!

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