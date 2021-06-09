Видео – обхохочешься: цыплята троллят кота

Такой гуру, как этот рыжий, может собирать стадионы не то что цыплят - вполне себе двуногих и нести им зерно истины, пребывая в нерушимом спокойствии. Ну а пока усатый йог не стал мегазвездой, мы от души посмеемся, глядя на эту невозмутимую мордаху!
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