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Видео – обхохочешься: цыплята троллят кота

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© Video: Youtube / КарО Плюс
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/07/33528714.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20210609/33528775/video-fun-tsyplyata-trollyat-kota.html

Кот и много, много, много цыплят - как сохранить спокойствие, предаться медитации и никогда не нарушать этот дзен?

Такой гуру, как этот рыжий, может собирать стадионы не то что цыплят - вполне себе двуногих и нести им зерно истины, пребывая в нерушимом спокойствии. Ну а пока усатый йог не стал мегазвездой, мы от души посмеемся, глядя на эту невозмутимую мордаху!

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